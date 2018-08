Le look beauté de l'été : Ashley Graham en virée nocturne

Aujourd'hui, une leçon de glamour survolté offerte par le top Ashley Graham.

Pendant que certains se dorent au soleil, Ashley montre sur Instagram qu'elle n'hésite pas à porter des tenues de tapis rouge pour ses virées nocturnes. Ici, elle dévoile l'une des coiffures du moment : la queue de cheval. Basse et raide, nouée au creux du cou, elle avait déjà séduit Kylie Jenner, qui l'arborait pour fêter son 21ème anniversaire ce mois-ci. Meghan Markle a même délaissé son éternel chignon flou pour l'adopter au baptême du prince Louis, au mois de juillet à Londres.

La queue de cheval d'Ashley Graham a été réalisée par David Lopez et s'associe parfaitement à la tendance de l'ombré. Quelques mèches libres permettent au résultat de ne pas apparaître trop austère.

Ashley associe cette coiffure à un smoky eye et à des cils extra-longs. Une paire de boucles d'oreilles modernes et géométriques, ainsi qu'une tenue aux fines rayures argentées complètent le look.