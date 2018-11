Le fond de teint, un essentiel make-up devenu incontournable

Nouvelles teintes, nouvelles textures, nouvelles formules, nouveaux effets: les marques ne lésinent pas sur les moyens pour proposer des fonds de teint toujours plus innovants et adaptés aux attentes des femmes. Et les consommatrices le leur rendent bien...

D'après les derniers chiffres présentés par The NPD Group, les ventes de fonds de teint ont enregistré une augmentation de 4% en 12 mois (août 2017 - juillet 2018) au sein du circuit sélectif français.

La hausse est encore plus importante lorsque l'on s'intéresse aux nouveautés fonds de teint sur le même laps de temps. Celles-ci ont vu leurs ventes croître de 28% entre août 2017 et juillet 2018. A noter, 80 nouveautés type fonds de teint ont été dévoilées au cours de ces 12 mois, soit deux fois plus qu'à la même période un an auparavant.

Les marques parviennent notamment à séduire les beauty addicts grâce à des fonds de teint aux formules innovantes, incluant des filtres solaires, des effets divers et variés et des teintes toujours plus nombreuses.

The NPD Group précise d'ailleurs que plus de 330 nouvelles teintes ont été lancées en une année, ce qui correspond à une centaine de nuances supplémentaires par rapport à l'année précédente.

"L'augmentation des ventes de fond de teint stimule les ventes du sélectif, ce qui est une excellente nouvelle. Ce dynamisme souligne également l'importance du maquillage sur l'ensemble du circuit. (...) L'incorporation de nouvelles propriétés de soin et l'introduction de nouvelles textures permettent de continuer à captiver les consommateurs de produits de beauté", explique Mathilde Lion, Expert Beauté Europe chez The NPD Group.

L'étude montre que le fond de teint liquide fait toujours l'unanimité auprès des beauty addicts. Le format a vu ses ventes augmenter de 5% sur la période.

Par ailleurs, les consommateurs semblent particulièrement séduits par les fonds de teint matifiants (+38% entre août 2017 et juillet 2018) et les produits naturels ou effet seconde peau (+10%).