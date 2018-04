Le festival de Coachella côté beauté, les it-girls étaient au rendez-vous

Coachella a ouvert la saison des festivals de musique ce week-end aux Etats-Unis, c'était l'occasion de découvrir les mises en beauté des fashionistas les plus en vue du moment qui s'étaient donné rendez-vous à Indio, en Californie.

Joan Smalls

Le mannequin Joan Smalls arborait une ombre à paupières d'un bleu électrique, des sourcils marqués et de grosses tresses colorées de rouge, à Indio. Un teint mate, des lèvres nude et des bijoux venaient compléter son look.