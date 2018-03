Beautiful woman with red lips and manicure - © Maryviolet - Getty Images/iStockphoto

Depuis que les ongles sont devenus un accessoire beauté à part entière, nous avons eu droit à pas mal de modes, toutes plus folles les unes que les autres. Les ongles chromés sont la nouvelle tendance à suivre, il n'y a aucun doute, mais soyez tout de même bien informées sur la façon d'obtenir ce superbe résultat.

Qu'est-ce que la poudre chromée ? Un fini chromé à effet miroir - © Luda311 - Getty Images/iStockphoto C'est une micro-poudre qui permet d'obtenir sur les ongles un fini chromé unique à effet miroir. La créativité est sans limite, le résultat sera différent en fonction de c la couleur de la poudre en soi,

la couleur de votre vernis,

le type de manucure, à savoir gel, résine, vernis semi-permanent ou vernis classique et

la technique de finition choisie.

Le vernis chromé, c'est chic ! Une touche chic pour sortir - © Sofia Zhuravets - Getty Images/iStockphoto A l'ère du rose gold et des tonalités métalliques, le vernis chromé s'impose comme une évidence. Graphique à souhait, on craque pour ses reflets miroir qui claquent et interpellent en toute occasion. Une manucure qui donnera un coup de fouet à n'importe quel look, du plus sobre au plus affirmé.

Comment réaliser une manucure chrome ? Le chrome nails : la nouvelle tendance en manucure - © Lepro - Getty Images/iStockphoto Il existe, bien évidement, les vernis à ongles effet chromé. Mais la vraie tendance, ce sont les poudres qui viennent donner ce côté miroité tant recherché. On applique comme toujours une base-coat sur l'ongle pour le protéger et favoriser l'adhésion des couches supérieures. Selon la poudre choisie, on opte pour un vernis de la même famille de couleur. Si vous choisissez de faire une manucure chromé argenté, vous pouvez choisir un vernis noir. Si vous voulez un effet miroir rouge, optez pour un vernis rouge classique. Appliquez-en deux couches et attendez bien le séchage entre chacune d'entre elles

Une fois que l'ongle est sec, il suffit de verser une bonne dose de pigments dessus

brosser à l'aide d'un pinceau à embout mousse jusqu'à obtenir l'effet chromé souhaité

appliquez un top-coat pour fixer le tout et éviter les accros au vernis.

De quoi avez-vous besoin ? Le chrome nails : la nouvelle tendance en manucure - © Sergey Nazarov - Getty Images/iStockphoto En plus d'une poudre chromée de votre choix, il vous faut un pinceau de nail art. Il est court, ferme et arrondi. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau maquillage embout mousse, mais cela consomme plus de poudre et le travail est moins précis. Vous pouvez également vous équiper d'un produit qui protège le pourtour de l'ongle. C'est optionnel, mais peut être utile quand on fait beaucoup de nail art.

Le nailart tendance Nail art, à vos pinceaux! - © marigo20 - Getty Images/iStockphoto Le mieux, c'est de choisir cette manucure originale pour une soirée ou un grand événement. Le plus tendance cette saison : le chrome couleur argent. Idéal pour rehausser une petite robe noire et donner un aspect des plus glamour à notre tenue. On peut aussi aller piocher dans les autres couleurs, pour une manucure plus originale : chrome couleur or, bronze, vert, violet ou fushia.