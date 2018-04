La spiruline est aussi au service de votre beauté

Soucieux de notre apparence, nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher des produits alliant nature et qualité. Entre autres vertus et propriétés, la spiruline constitue un véritable atout beauté pour les cheveux, la peau et les ongles.

Les nombreux nutriments qui la composent en font un excellent complément alimentaire, notamment pour l'embellissement du corps d'une manière générale.

Les principes actifs de la spiruline

Il s'agit d'une algue de couleur bleu-verdâtre qui possède une forme de spirale, mais il existe des études qui estiment que ce n'est pas une algue, mais plutôt un type d'organisme vivant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la spiruline contient des protéines beaucoup plus digestibles que celles de la viande de boeuf, par exemple, et elle contient également une gamme variée de bienfaits pour notre organisme. Concernant sa composition en vitamines, elle dispose de la vitamine A, B1, B2, B5, B6, d'acide folique et des vitamines E et H, ainsi que de la vitamine B12, dont on dit qu'elle en est très riche. Ses analyses sont formelles: la spiruline contient plus de 220 molécules utiles pour la peau: acides aminés, oligoéléments anti oxydants, minéraux, vitamines, acides nucléiques composants de l'ADN, protéines, acides gras essentiels. Autant d'actifs dont bénéficient ceux qui la consomment dans l'assiette et que certains laboratoires de cosmétiques ont introduits aujourd'hui dans des crèmes ou des sérums pour rendre vitalité et tonicité à la peau.

La spiruline: l'anti-âge par excellence pour limiter l'apparition des rides

Tous ses nutriments et ses propriétés anti-oxydantes confèrent à la spiruline la faculté de freiner le vieillissement cutané. Très riche en antioxydants qui empêchent la formation de radicaux libres, la spiruline agit sur le renouvellement cellulaire. Elle protège le collagène et renforce l'élasticité de la peau pour lui redonner du tonus. La spiruline contribue donc à ralentir l'apparition des rides et lignes d'expression. Elle rend également la peau plus belle. Outre la souplesse et l'élasticité, la peau sera plus lumineuse, moins sèche mais aussi moins grasse. Bref, elle permet d'absorber les impuretés, de nettoyer et d'hydrater la peau du visage pour lui donner un teint éclatant.

Les bienfaits incroyables de la spiruline pour les cheveux

Son action antioxydante ralentit l'apparition des cheveux blancs et renforce la masse capillaire. Elle agit comme un véritable fortifiant. Elle régule les sécrétions sébacées et réduit sensiblement le phénomène de pellicules. Grâce à cette protéine, les cheveux apparaissent plus épais et plus sains. Les pointes ne fourchent plus, leur aspect est plus brillant, et ils sont soyeux au toucher. Lavez vos cheveux puis laissez agir, pendant une dizaine de minutes, un mélange de 5 g de spiruline en poudre et de 100 ml d'une base de shampooing, de préférence à pH neutre, ou légèrement acide. Rincez abondamment.

La spiruline pour des ongles plus forts

Le lien entre la spiruline et la beauté de vos mains repose à nouveau sur la kératine, en tant que composant central des ongles. En effet, les protéines et les vitamines accélèrent la synthèse de la kératine, et donc la pousse des ongles. Par ailleurs, on observe souvent chez les personnes qui sont en carences de protéines et de vitamines des stries disgracieuses sur les ongles. La prise de spiruline contribue donc à éviter toute carence, à éviter les ongles abîmés, et donc à la beauté de leur aspect.