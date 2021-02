La pilosité pubienne, symbole d'un renoncement aux diktats ?

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à renoncer aux pratiques dépilatoires, histoire d'en finir avec les diktats qui leur sont imposés depuis des décennies. C'est en tout cas le résultat d'un sondage réalisé en France par l'Ifop pour la plateforme de santé sexuelle Charles .

Près de 3 femmes sur 10 ne s'épilent plus du tout le pubis

Il y a quelques mois seulement, le hashtag #jegardemespoils faisait des émules sur les plateformes, divisant la planète réseaux sociaux en deux : celles et ceux qui souhaitent mettre fin à certains diktats et celles et ceux qui n'imaginent pas une seule seconde qu'une femme puisse exhiber des jambes poilues sans le moindre complexe. Alors que pilosité n'est pas synonyme de mocheté comme "Le Sens du Poil", un compte Instagram belge, le prouve en faisant rimer féminité et pilosité !

C'est un constat : les femmes s'épilent globalement moins et pour certaines, ont même complètement délaissé les pratiques d'épilation pubienne.

Le nombre de femmes ne s'épilant pas du tout le pubis aurait quasiment doublé entre 2013 et 2021, passant de 15% à 28%. Surtout quand on sait que les femmes qui font la chasse aux poils pubiens s'exposent davantage aux infections vaginales.

Notons malgré tout que le maillot classique (25%) et le maillot intégral (24%) comptent toujours de nombreuses adeptes alors que le ticket de métro (3%) et le maillot brésilien (6%), pourtant plébiscités il y a quelques années encore, ne font plus du tout l'unanimité.

Fait intéressant, les poils à l'état brut chez les femmes sont loin de faire sensation chez ces messieurs (22% déclarent qu'il s'agit de leur forme d'épilation intime préférée), qui préfèrent les poils taillés ou coupés non intégralement (46%) et les poils taillés ou coupés intégralement (32%).