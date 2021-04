La nutricosmétique, qu'est-ce que c'est ?

Il aura fallu plusieurs décennies pour que la nutricosmétique s'impose comme une nouvelle routine beauté dans le quotidien des femmes. Ce néologisme, qui n'a pas vraiment de définition officielle, serait le fait d'un biochimiste suédois, Ake Dahlgren, à l'origine des premiers nutricosmétiques dans les années 80. Mais le concept n'a pas convaincu immédiatement les hommes et les femmes, qui ont mis du temps avant de se familiariser avec cette nouvelle approche de la beauté, et surtout de l'adopter.

Et si tout venait finalement de la beauté intérieure ? Les femmes semblent avoir tranché puisqu'elles se tournent progressivement vers des solutions plus saines pour rayonner à l'extérieur. Une tendance qui passe notamment par la nutricosmétique, un principe qui existe depuis des années mais qui est sur le point d'exploser, porté par une volonté de revenir à l'essentiel.

Avec la nutricosmétique, le problème est réglé en amont et en profondeur . Il n'est donc plus question de tenter de colmater les brèches, inlassablement, mais de revenir à la source des désagréments subis par la peau.

Comprendre la nutricosmétique revient d'une certaine façon à revoir intégralement son approche de la beauté. Au lieu d'appliquer telle ou telle crème pour éliminer des imperfections de façon éphémère, il s'agit de se "soigner" de l'intérieur pour profiter de chaque bienfait à l'extérieur et ce, grâce à des nutriments, micronutriments et autres principes actifs , ce que l'on nomme généralement des compléments alimentaires.

Les compléments alimentaires nutricosmétiques sont proposés sous différentes formes . On trouve des gélules, bien sûr, mais également des ampoules, des pilules, des capsules, des sachets et même des gommes à mâcher.

La nutricosmétique comprend l'ensemble des compléments alimentaires qui peuvent agir sur la peau mais aussi sur les cheveux et les ongles . Vous connaissez déjà les différentes vitamines dont les bénéfices pour la peau sont connus depuis des décennies (via les aliments également) mais les femmes peuvent également compter sur le zinc, les oméga 3 et 6, certains enzymes et même… le collagène.

La "beauté holistique" va révolutionner le secteur de la cosmétique

Connue depuis des années, la nutricosmétique a clairement le vent en poupe. Plusieurs études ont récemment fait savoir que le marché pourrait attendre près de 9 milliards d'euros d'ici 2026, l'Asie-Pacifique demeurant le leader incontesté avec entre 30 et 40% de parts de marché.

Il faut dire que l'approche de la beauté a totalement changé ces dernières années, et davantage encore depuis le début de la crise sanitaire. Il est de plus en plus question de "beauté holistique", qui floute les frontières entre beauté, santé et bien-être, et consiste à penser qu'avoir une jolie peau passe par un mode de vie plus sain : alimentation, sport, absence de stress, air non pollué.

Preuve que la tendance s'impose, l'industrie des cosmétiques a récemment vu arriver de nouveaux actifs, les prébiotiques et probiotiques, qui s'apprêtent eux aussi à bouleverser notre routine beauté en se basant sur le respect de notre microbiote et l'équilibre entre bonnes et mauvaises bactéries. Ces nouveaux cosmétiques sont proposés sous toutes les formes, à appliquer sur la peau et/ou à absorber par voie orale. Le changement ne fait que commencer...