La génération Z préfère les soins de la peau au maquillage, pourquoi ?

S'ils partagent régulièrement tutoriels et tendances make-up sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête, les jeunes - comprendre la Gen Z - ne placent pas, ou plus, le maquillage en tête de leurs préoccupations beauté. Un autre segment semble désormais occuper toute leur attention, les soins pour la peau, témoignant d'un besoin d'authenticité et de naturel.

La beauté se recentre sur l'essentiel

Il n'est plus question de dissimuler ses imperfections sous plusieurs couches de fond de teint, anticernes et autres highlighters mais de faire en sorte d'avoir une peau rayonnante de santé sur le long terme. Si les techniques de contouring comptaient des millions d'adeptes il y a peu de temps, notamment chez les plus jeunes, la pandémie est passée par là, chamboulant totalement les habitudes beauté des hommes et des femmes. Authenticité et naturel sont désormais les maîtres-mots en matière de cosmétiques, une volonté de se tourner vers une routine minimaliste. Résultat, la Gen Z ne jure plus (uniquement) que par le maquillage, bien au contraire. Les jeunes âgés d'environ 13 à 26 ans voient le skincare - les soins pour la peau - comme le Graal en matière de routine beauté. Il s'agit désormais de prendre soin de sa peau, la notion de santé s'immisçant plus que jamais dans l'univers des cosmétiques. Plus de quatre jeunes issus de la Gen Z sur dix (41%) hissent les soins pour la peau au sommet des catégories beauté qu'ils affectionnent le plus, révèle une étude réalisée par la société de paiement basée en Suède Klarna relayée par Women's Wear Daily.

Le secteur cosmétique face à de nouveaux paramètres

Conduite auprès de 15.000 acheteurs, l'étude révèle par ailleurs que la Gen Z dépense plus pour les soins de la peau que les Millennials, la génération précédente, mais également que la Gen X et les baby-boomers. Un constat que les marques doivent prendre en compte tant le phénomène ne cesse de gonfler depuis plusieurs mois et s'inscrit, plus largement, dans les tendances de la clean beauty et du skip-care, toujours plus minimalistes et axées sur la santé globale de la peau.

