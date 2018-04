La génération Y ne boude pas la chirurgie esthétique

Près de 40% des "millennials" ont subi une opération chirurgie esthétique ou l'ont envisagé ces 12 derniers mois selon un sondage réalisé par la plateforme américaine Zalea consacrée à la chirurgie esthétique.

La génération Y ne rejette pas l'idée de passer sous le bistouri ou de subir des traitements non-invasifs.

"Cette jeune génération semble, et de loin, exprimer une plus grande acceptation des procédures esthétiques que les générations précédentes", affirme le co-fondateur de Zalea, Louis Scafuri, dans un communiqué.

"Le sondage indique que ces opérations sont de plus en plus socialement acceptables. Les millennials sont connaisseurs et ont des attentes bien précises, notamment en matière de chirurgie non-invasive. Les professionnels doivent en être conscients".

Quant à ces fameux professionnels, les millennials confieraient de préférence leur corps à des dermatologues et à des chirurgiens plastiques (à 85% et 75%, respectivement). Les gynécologues-obstétriciens et les médecins de famille suivent de près (à 67%). La réputation générale du médecin (90%) compte davantage que les avis publiés par les patients (84%). La durée d'attente avant la prise en charge importe également aux yeux des millennials (30% des sondés n'acceptent d'attendre qu'une semaine, 55% se disent prêts à patienter deux semaines).

Parmi les sondés qui avouent avoir subi une opération ou se préparent à en subir une, 75% expliquent accorder du crédit aux opinions et aux conseils offerts par la famille, les amis et les médecins. Si près de 50% font confiance aux recherches Google, seuls 10% admettent que leur décision de passer par la chirurgie esthétique est motivée par l'exemple d'une célébrité.

Un sondage publié le mois dernier par l'American Society of Aesthetic Plastic Surgery montrait que le nombre d'actes de chirurgie esthétique était en hausse aux États-Unis.

Plus d'infos sur le sondage Zalea (en anglais): ici