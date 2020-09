La figue de barbarie et ses propriétés anti-âge naturelles

Pourquoi multiplier les produits aux formules souvent incompréhensibles, parfois néfastes pour la santé, quand on peut profiter des bienfaits de la nature pour des besoins spécifiques et ciblés ? Contour des yeux, anti-rides, crèmes et sérums repulpants : et si on se débarrassait de nos mille et un produits anti-âge au profit de la figue de Barbarie, dont les vertus rajeunissantes ne sont plus à prouver ?

Pourquoi la figue de Barbarie ? Transformer sa salle de bain en véritable hammam oriental le temps d'un instant cocooning. C'est ce que procure la figue de Barbarie, qui n'est autre qu'une baie aux multiples vertus nutritionnelles et cosmétiques aussi bien présente au Mexique qu'au Maghreb. S'il n'est évidemment pas conseillé de frotter le fruit du figuier sur son visage au risque de le regretter, vous pouvez en revanche profiter de son huile. Celle-ci n'est pas directement extraite du fruit mais des pépins qu'il contient, qui sont pressés à froid pour en conserver un maximum de bienfaits.

Quelles vertus ? Riche en vitamine E, en acides gras polyinsaturés et en stérols, l'huile de pépins de figue de Barbarie est surtout utilisée en cosmétique pour ses propriétés anti-âge et anti-rides. Elle permet non seulement d'apporter de la tonicité mais également de lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, ce qui en fait un produit idéal après une exposition au soleil. Autant dire qu'elle peut amplement se substituer à plusieurs des essentiels beauté qui trônent dans votre salle de bain.

Le petit plus ? Comme de nombreuses huiles végétales, l'huile de pépins de figue de Barbarie ne se contente pas d'un seul et unique bienfait. On l'a vu, elle peut notamment être utilisée comme après-soleil mais pas uniquement puisqu'elle a également des propriétés cicatrisantes, hydratante et régénérantes qui s'appliquent aussi bien à la peau du visage qu'aux cheveux. Un véritable couteau suisse de la cosmétique et un allié indispensable pour les peaux sèches et/ou matures.

Comment en profiter ? Le mieux (et le plus onéreux) reste de l'acheter sous sa version la plus pure, avec une forte concentration, pour profiter au mieux de ses bienfaits sans avoir à se tartiner le visage. Dans ce cas, quelques gouttes suffisent largement, de préférence le soir, et en massage circulaire au niveau du visage, du cou et du décolleté, comme pour un soin classique.

Combien ça coûte ? Cela dépend énormément de la pureté de l'huile choisie. Cela peut aller d'environ 10 euros les 10 ml pour une huile légèrement concentrée à une centaine d'euros les 50 ml pour une huile pure, avec une large offre entre les deux. Un budget conséquent à court terme mais rapidement rentabilisé du fait du peu de quantité nécessaire pour jouir de ses bienfaits.