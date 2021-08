La coupe pixie revient sur le devant de la scène, vous vous en rappelez ?

Les fans de Nicole Kidman valident

On le sait, influenceuses et icônes de mode donnent régulièrement le ton en matière de tendances mode et beauté. Alors imaginez le poids que peut avoir Nicole Kidman en la matière. Fin juillet, l’héroïne de "Big Little Lies" s’est présentée sous un nouveau jour, les cheveux courts, renonçant – fait rare – à ses longueurs et magnifiques boucles. Si l’on pouvait s’attendre à de la déception de la part de ses fans, il n’en a rien été, bien au contraire. "J’aime ta nouvelle coupe de cheveux", "Joli style", "Simplement belle", peut-on lire parmi les commentaires postés sous le cliché.

Court mais féminin !

A dire vrai, on ne sait pas vraiment si la star hollywoodienne, qui est passée au court pour les besoins de la série "Roar" destinée à Apple TV +, a réellement coupé ses cheveux. Elle a pu opter pour une perruque ou autre astuce capillaire. Mais il n’en a pas fallu plus pour faire du fameux "pixie" la coupe du moment. Très dégradée, avec une mèche plus longue au niveau des oreilles, cette coupe courte offre volume et mouvement et permet une multitude d’excentricités en matière de coloration. Jouant sur le féminin-masculin, elle est aussi chic que décontractée, pile dans la tendance du moment. Alors pourquoi s’en priver ?

Les people qui ont sauté le pas

Nicole Kidman n’est bien évidemment pas la première à avoir succombé aux cheveux courts, et plus précisément à la coupe pixie, qui semble compter de plus en plus d’adeptes dans le monde. Nombreuses sont les stars qui ont, un jour ou l’autre, été séduites par cette tendance capillaire. C’est le cas d’Anne Hathaway, Katy Perry, Cara Delevingne, Charlize Theron, Rihanna, Halle Berry, Kristen Stewart ou encore Scarlett Johansson, pour ne citer qu’elles. Et si certains pensent encore que la coupe pixie est tout sauf glamour, ces icônes planétaires ne peuvent que leur prouver le contraire.

En France aussi, la tendance a fait sensation. Léa Seydoux, Cécile de France, Shy’m ou encore Louise Bourgoin ont toutes un jour sauté le pas et affiché un dégradé court. Et que celles qui hésitent encore se rassurent, la coupe est un intemporel qui revient régulièrement sur le devant de la scène. On peut d’ailleurs découvrir pas moins de 2,3 millions de mentions pour #pixiecut sur Instagram, et plus de 132 millions de vues sur TikTok.