La Blue Beauty, qu'est-ce que c'est ?

A peine amorcée leur révolution verte, les marques vont-elles devoir redoubler d'efforts pour s'engager dans une révolution bleue ? Cela semble en prendre le chemin puisque la Blue Beauty s'impose progressivement comme un mouvement incontournable. Mais qu'est-ce que c'est exactement et d'où vient ce nouveau concept, qui va encore plus loin que la green beauty, déjà fortement axée sur le végétal, la transparence et la réduction de l'impact environnemental ?

Révolution bleue : plus fort que la vague verte !

Ces derniers mois ont été marqués par un retour à l'essentiel, à l'authentique, à la nature, dans l'industrie des cosmétiques, avec un accent porté sur des formules plus compréhensibles et transparentes, des ingrédients (plus) naturels et des packagings moins polluants. Les marques ont tout simplement épousé le concept de "green beauty", œuvrant pour la planète et proposant des cosmétiques plus sains pour la peau. Avec la Blue Beauty, les marques concernées vont encore plus loin en agissant de façon concrète pour préserver la planète et accompagner celles et ceux qui travaillent en première ligne.

"Réparer" la planète et les océans

Si le phénomène est actuellement en plein boum, les origines de la Blue Beauty remontent à plusieurs années déjà. C'est en 2018 que Jeannie Jarnot, la fondatrice de Beauty Heroes, lance une initiative baptisée "Project Blue Beauty", avec le soutien d'autres grands noms du secteur dont Kapua Browning, fondatrice de la marque Honua Hawaiian Skincare, qui sonne comme un appel à s'engager pour préserver la planète et les océans, d'où le nom de Blue Beauty. "Inspirés par les nombreuses marques et fondateurs avec lesquels nous nous associons et qui cherchent à avoir un impact positif sur l'environnement à travers leurs entreprises de beauté (…), nous avons lancé le mouvement Blue Beauty", peut-on lire sur le site officiel de Beauty Heroes. "Au-delà de la recherche de moyens d'adopter sans réserve la beauté bio et végétale et de minimiser notre impact sur l'environnement, les marques Blue Beauty trouvent des moyens de le régénérer, de l'améliorer et de le réparer par des moyens petits et grands." Le ton est donné.

Pour en finir avec le greenwashing ?