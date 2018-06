La beauté masculine se fait audacieuse sur les podiums parisiens

Lors des défilés masculins printemps/été 2019 aperçus cette semaine à Paris, les maquilleurs et les coiffeurs n'ont pas hésité à livrer des looks osés et excentriques. En voici une première sélection.

Rick Owens

Le créateur américain a adopté une approche abstraite de la beauté en couvrant le visage de certains de ses mannequins d'un bas semi-transparent noir ou blanc agrémenté de sequins et de "plumes" de tissu pour un effet transgressif de type cagoule futuriste. D'autres affichaient des coupes lisses avec raie au milieu bien plus sages ou des coiffures gominées vers l'arrière plus ou moins ébouriffées.

Facetasm

La griffe a livré un condensé de dédoublement de personnalité côté coiffures et tenues. Ses modèles étaient aussi très fardés, des ombres à paupières et des lèvres dans les tons orange vif donnaient un air androgyne à ces hommes-femmes.

Walter Van Beirendonck

Les maquilleurs de Walter Van Beirendonck n'ont pas hésité à sortir leurs gros pinceaux pour livrer de véritables peintures de guerre et des masques colorés couvrant presque entièrement le visage des mannequins.

Louis Vuitton

A l'inverse, la pureté des visages au naturel étincelait lors du premier défilé signé du créateur américain Virgil Abloh pour Louis Vuitton. L'absence apparente de maquillage faisait converger les regards vers les chevelures naturelles tantôt courtes et simples tantôt longues et bouclées pour une esthétique adoucie.

GMBH

Peau brillante et eyeliner au cordeau étaient les deux attributs beauté du défilé GMBH. Des chevelures naturelles et à peine domptées donnaient un effet assez détendu à certains looks.