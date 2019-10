L'effet mouillé, la nouvelle tendance coiffure

Le printemps et l'été prochain seront humides, à en croire la saison des défilés, qui vient de se clore à Paris. De nombreuses maisons de mode ont choisi de faire défiler des mannequins aux chevelures luisantes, gominées et très texturées. Une tendance qui avait déjà été repérée lors de saisons précédentes.

A New York, Carolina Herrera a donné un tour plus glamour à cette tendance capillaire en l'associant à un smokey eye alors que Proenza Schouler a fait dans la simplicité avec des chevelures gominées vers l'arrière pour former des queues de cheval basses. Chez Eckhaus Latta, les cheveux texturés étaient aussi peignés vers l'arrière.



A Londres, Victoria Beckham a fait la part belle aux coupes gominées et aux lèvres luisantes. Christopher Kane a mis l'accent sur des coiffures humides associées à des teints aussi brillants alors que Chalayan a opté pour une texture mouillée et d'apparence plus collante.

A Milan, Versace a pris le relais en mettant en avant une série de coiffures pile dans la tendance et leur a ajouté des accroche-cœurs collés sur le front pour un effet "sortie de douche". De son côté, Salvatore Ferragamo a recouru à des coiffures plaquées vers l'arrière pour attirer l'attention vers des ombres à paupières théâtrales.

A Paris, Giambattista Valli s'est inscrit dans cette même tendance alors que Junya Watanabe a livré une version extrême de ce look avec des mèches laquées coupées de façon totalement déstructurée barrant parfois le visage des mannequins.