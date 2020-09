Jegardemespoils : "Il faut vraiment détruire les diktats liés à la beauté"

Les jambes et les aisselles poilues doivent-elles rester l'apanage des hommes ? Non, à en croire le hashtag "#Jegardemespoils" qui, plus qu'une simple inspiration esthétique, témoigne de la volonté des femmes de lutter contre les diktats de la beauté, et peut-être davantage encore contre les inégalités entre les sexes. Un engagement fort qui s'inscrit dans une tendance sociétale plus large : l'acceptation de soi.

Elle ajoute : "Il a d'abord été très hostile et frontal envers moi, puis m'a fait du chantage plus insidieux pour que je m'épile à nouveau. Je n'ai pas cédé, et finalement je l'ai quitté, puis j'ai retrouvé de nouveaux partenaires qui m'aiment comme je suis".

Les remarques n'ont pas tardé à fuser et ce, même dans la sphère privée . "Pour moi, le plus compliqué a été la réaction de mon ex-conjoint. Il ne l'a pas du tout accepté et avant même que je décide d'arrêter il avait déjà des propos très violents envers les femmes qui ne s'épilent pas . 'Sale lesbienne', 'Ce n'est plus une femme !', 'Elle est à vomir' sont les termes qu'il se permettait d'utiliser", confie la jeune femme.

Fanny, 27 ans, a affirmé son engagement sur Twitter via le hashtag " Jegardemespoils " et un cliché amplement commenté.

Saviez-vous que les hommes s'épilaient autant que les femmes dans l'Egypte ancienne comme à l'époque gréco-romaine ? C'est au fil du temps que les comportements ont évolué, souvent en lien avec l'histoire de la mode et, paradoxalement, la libération du corps de la femme . Tops à bretelles, maillots de bain et mini-jupes ont notamment contribué à faire de l'épilation une affaire 100% féminine. A tel point qu'aujourd'hui, certains considèrent les poils comme un symbole de virilité, ou tout du moins d'anti-féminité.

Il faut souffrir pour être belle... Ah bon ?

On nous l'assène depuis l'enfance : "Il faut souffrir pour être belle". Une phrase qui est rarement, pour ne pas dire jamais, tournée au masculin. Celles - et ceux - qui ont déjà connu le bonheur de se faire épiler savent à quel point c'est un moment difficile à passer, peu importe la zone concernée. Et encore, on ne parle pas des problèmes cutanés inhérents à cette pratique.

Il n'est donc pas étonnant de voir certaines femmes se décourager et renoncer définitivement à l'épilation en raison de la douleur. C'est le cas de Sarah, 25 ans, pour qui estime de soi ne doit pas rimer avec souffrance : "Je ne me suis jamais épilée, je me suis toujours rasée ou tondue car je refuse de devoir ressentir de la douleur pour me conformer à des standards de beauté que l'on m'a imposés".

Même son de cloche chez Sara, 26 ans, qui a décidé d'assumer sa pilosité par conviction mais aussi en raison de la douleur. "Plusieurs choses m'ont poussée à arrêter de m'épiler : le prix, la douleur... Et c'est aussi un acte féministe. Ça me dérangeait d'avoir à faire ce genre d'efforts, sachant qu'on en fait déjà beaucoup en tant que femme. Je m'adonnais à un truc qui me faisait du mal, qui me coûtait de l'argent et qui au fond, ne servait pas à grand-chose, donc j'ai fini par me dire : 'J'arrête'."

Finalement, c'est vrai, à quoi ça sert, de s'épiler ? Vous vous êtes déjà posé la question. Il faudrait peut-être finalement dire "Il faut souffrir pour paraître" car le regard d'autrui pousse femmes et hommes à s'adonner à des actes qu'ils ne pratiqueraient pas en... confinement, par exemple. Ce sont les chiffres qui le disent ! De nombreux sondages publiés post-confinement, dont un conduit par My Little Box, ont montré que les femmes avaient zappé make-up et soutien-gorge pendant cette période de distanciation sociale. Se distancier de la société serait donc en quelque sorte libérateur...