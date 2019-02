Grammy Awards 2019: les plus beaux make-ups de la soirée

Rose et mauve, les deux couleurs de maquillage arborées par Cardi B sur le tapis rouge. - © VALERIE MACON/AFP

La 61ème édition des Grammy Awards, qui a récompensé les musiciens et les chanteurs de l'année, s'est tenue à Los Angeles dimanche avec des coiffures et des maquillages exceptionnels. Voici notre sélection.

Cardi B Rose et mauve étaient les deux couleurs de maquillage choisies par la rappeuse pour fouler le tapis rouge dimanche soir. Elle a parfait son look avec des lèvres nude et une bonne dose de gloss.

Alessia Cara Alessia Cara arborait un rouge à lèvres classique qui a fait mouche. Elle a aussi opté pour un regard félin et une raie sur le côté.

Janelle Monae Janelle Monae a tout misé sur des accessoires abstraits en cette soirée en adoptant un maquillage discret pour équilibrer son look. Teintes nude et eyeliner étaient de mise pour parfaire son style décalé.

Andra Day Frange? OK. Coupe 1960's gonflée? OK. Ombre à paupières métallisée et faux cils? OK. La chanteuse Andra Day n'a pas fait dans la demi-mesure cette année.

Ashanti La chanteuse Ashanti a affiché une coupe courte blonde peignée vers l'arrière et a accentué ses traits grâce à un regard charbonneux et des sourcils appuyés.

Lady Gaga Lady Gaga a adopté une mise en beauté plus "casual" que lors de ses récentes apparitions sur le tapis rouge avec une chevelure lâchée et ondulée, un regard charbonneux assez simple et une touche de rouge à lèvres rose.

Jennifer Lopez J-Lo arborait une très longue queue de cheval. Une touche de blush et de poudre bronzante lui conféraient un certain glamour.

Katy Perry Katy Perry et ses paupières roses acidulées ont fait un sans-faute, surtout que la chanteuse a opté pour un lipstick corail et une coupe courte blonde, qui sublimait ses choix cosmétiques.

Tracee Ellis Ross De longues tresses ramenées sur une épaule permettaient à la comédienne Tracee Ellis Ross d'affirmer sa différence. Elle a aussi choisi une ombre à paupières dorée.