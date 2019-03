Fashion Week de Paris: les dernières mises en beauté

D'imposantes couettes, des cils-plumes exagérément longs et un brin de rose bonbon sur la bouche créent un look manga l égèrement subversif chez Junya Watanabe.

Chez Elie Saab, le maquillage extrêmement précis et élégant s'accompagne de coiffures agrémentées de mèches bombées et texturisées .

Le teint mat , la bouche nude et pâle et un trait d'eyeliner estompé forment un style séduisant et décontracté chez Givenchy.

Each X Other

Le regard cerclé de khôl et les mèches folles offrent un style quelque peu échevelé aux mannequins de chez Each X Other. Le teint soigné et frais contrebalance cet effet.