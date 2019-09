Fashion Week de Milan: les choix esthétiques du deuxième jour

Des rouges à lèvres très sombres contrastaient avec les paupières couleur azur des mannequins de Max Mara. Des teints baignés de soleil et des chevelures soyeuses venaient parfaire leur look.

Les choix esthétiques d'Emporio Armani se sont concentrés sur des sourcils marqués, des coiffures naturelles et une palette aux teintes neutres et féminines pour un résultat à la pointe de la sophistication.

Bottega Veneta

Bottega Veneta a fait dans la simplicité et l'efficacité cosmétiques avec des teints mats et des lèvres nude, des chevelures lisses et brillantes ajoutaient une dose de modernité et de glamour.