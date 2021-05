Exit le smoky eye, l'imprimé animalier s'impose comme la tendance make-up du moment

Après une année morose et éprouvante, place à toutes les excentricités vestimentaires, capillaires et make-up en prévision de la saison estivale. Les couleurs vives et vibrantes seront de la partie, comme les imprimés animaliers, qui s'inviteront non seulement sur vos vêtements et vos ongles mais également sur vos... paupières. Une tendance qui ne manque pas d'audace.

Tigre, zèbre et léopard s'invitent sur vos paupières

Non contents de faire partie intégrante de nos looks depuis des années, de nos caracos préférés jusqu'au bout de nos ongles, les imprimés animaliers s'installent désormais sur nos paupières. L'idée ? Sublimer le regard et lui offrir cette touche sauvage qui a tant fait défaut tout au long de l'année 2020. Les influenceuses beauté s'en donnent à cœur joie depuis plusieurs semaines, laissant (enfin) libre cours à leur imagination. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête, pour découvrir un florilège de mises en beauté toutes plus sauvages et audacieuses les unes que les autres. Zèbre, léopard, tigre, vache ou guépard : il y en a pour tous les goûts.

Crayon ou adhésif, à chacun sa technique