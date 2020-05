Eté 2020 : le retour des bijoux colorés et des bagues empilables.

Le prêt-à-porter et les accessoires ne sont pas les seuls à gagner en couleur à l'approche de l'été. Les bijoux aussi se parent de perles et de pierres aux teintes vibrantes, comme le montre le dernier rapport de Stylight. De quoi égayer votre garde-robe estivale et vous remonter le moral au sortir de la crise sanitaire.

Le rose et le jaune, en version vive ou pastel, et les imprimés zébrés s'imposeront dans votre dressing l'été prochain. Mais qu'en sera-t-il de vos bijoux, touche finale des looks les plus sophistiqués comme des tenues les plus décontractées ? Le moteur de recherche Stylight s'est intéressé aux tendances de la saison en analysant les comportements d'achat de ses 12 millions d'utilisateurs mensuels sur ses différentes plateformes internationales.