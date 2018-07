Eté 2018 : 4 coiffures piquées aux mannequins du moment

A chaque nouvelle saison, son changement de tête...

A quelques jours des premiers départs en vacances, les femmes se précipitent dans les salons de coiffure pour trouver la coupe qui leur permettra d'allier confort et style tout au long de l'été. Les mannequins en vogue, qui ont eu le privilège de découvrir les tendances de la saison sur les podiums en septembre dernier, nous livrent depuis quelques semaines déjà leurs inspirations du moment. Tour d'horizon.

La demi-queue comme Bella Hadid

Délaissée pendant quelques années, la demi-queue de cheval a fait un retour en force sur les podiums à l'occasion des dernières Fashion Weeks. Facile à réaliser, elle a l'avantage de pouvoir être chic ou décontractée, selon la forme choisie. Bella Hadid, véritable icône du style, a opté pour une version décontractée, parfaitement tirée en arrière mais attachée à la va-vite pour un rendu très naturel. Les non convaincues pourront privilégier une demi-queue plus sophistiquée, bouclée, effet décoiffée, ou encore tressée.

Les macarons comme Josephine Skriver

Autre coiffure du moment, les macarons devraient avoir la cote tout au long de l'été. A la fois fun et enfantins, mais aussi ultra chic dans leur version la plus raffinée, ils sont parfaits pour la saison. La top danoise Josephine Skriver est une véritable adepte, adoptant régulièrement cette coiffure, que ce soit dans un style décontracté, façon effet décoiffé avec des mèches dans tous les sens, ou plus sophistiqué avec des formes particulières. Le truc en plus : n'hésitez pas à colorer vos macarons pour un été placé sous le signe de l'excentricité.

Les tresses collées comme Taylor Hill

D'une façon générale, les tresses sont tendance cette saison. En chignon, en macarons, en demi-queues, ou sur le côté, elles seront partout cet été. Pour les vacances, les tresses collées sont idéales. Non seulement elles permettent d'être à l'aise face aux fortes températures mais en plus, elles offrent un look de naïade, comme le montre la top américaine Taylor Hill. A associer à un look bohème chic, et des boucles d'oreilles XXL type créoles.

Tout coupé comme Irina Shayk

Les plus audacieuses peuvent opter pour un changement radical et passer à un carré ultra court, effet wet, parfait pour les vacances estivales. La top russe Irina Shayk a créé la surprise lors du dernier défilé de la marque Dsquared2, arborant un carré court effilé avec une frange. Pour la première fois, le mannequin a troqué sa longue chevelure pour une coupe un brin androgyne, qui se mariait à la perfection avec son tailleur au décolleté profond. Un compromis parfait pour celles qui ne souhaitent pas se prendre la tête cet été.