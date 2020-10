Et si la coupe mulet devenait (vraiment) tendance ? - © Tous droits réservés

Et si la coupe mulet devenait (vraiment) tendance ? - © Tous droits réservés

Qui aurait cru que Rihanna et Chris Waddle adopteraient un jour la même coiffure ? Surprenant, et pourtant, les deux célébrités internationales ont toutes deux succombé, à un moment de leur carrière, à la coupe mulet. Dérapage capillaire ou réelle tendance ? Toujours est-il que la chanteuse barbadienne vient de remettre cette coiffure vintage au goût du jour, créant l’événement et ouvrant la voie à une nouvelle tendance automnale qui pourrait faire de nombreux adeptes à travers le monde.

Riri a succombé à la "nuque longue" Il y a quelques jours, Rihanna a présenté une courte vidéo destinée à annoncer le prochain défilé de sa marque de lingerie Savage X Fenty. Rien d’étonnant jusqu’ici, si ce n’est que la star mondiale est apparue avec l’une des coiffures les plus critiquées, voire moquées, de ces dernières décennies : la coupe mulet. Une apparition qui a enflammé la toile et les réseaux sociaux mais, fait étonnant, le public a semblé conquis par cette audace capillaire. Une grande première depuis les années 70 et 80, où la coiffure faisait sensation tant chez les stars de la chanson et du cinéma que chez les footballeurs. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rihanna (@badgal__rihanna) le 7 Oct. 2020 à 9 :10 PDT

De quoi parle-t-on ? Avant toute chose, il est nécessaire de faire un point sur la coupe mulet, également appelée "nuque longue", coiffure que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il s’agit simplement d’avoir les cheveux courts sur le haut de la tête et au niveau des tempes, dégradés si possible, et de les porter longs sur la nuque, lissés ou en bataille. Dans la version remise au goût du jour par Rihanna, la frange se fait plus dense et déstructurée tandis que les cheveux sur la nuque adoptent des longueurs XXL. Et si ça faisait toute la différence ? Car ce n’est pas la première fois que "Riri" tente de relancer cette coupe mythique. En 2013, la chanteuse a fait une apparition avec une coupe type mulet qui a fait couler beaucoup d’encre mais sans avoir été suivie par le plus grand nombre. Sauf qu’aujourd’hui, Rihanna ose à fond le dégradé au sommet du crâne, la frange et la longueur… Une combinaison qui pourrait se révéler gagnante dès cet automne.

Pourquoi vous allez l’adopter… Ceux qui critiquent ou se moquent de la coiffure vintage doivent se rappeler que de nombreuses stars hollywoodiennes ont adopté bien avant tout le monde la coupe mulet : Brad Pitt, Rod Stewart ou encore David Bowie. Sans compter ceux qui en ont fait leur signature, comme McGyver. Au fil des années, de nombreuses personnalités en vogue, comme Scarlett Johansson, ont également été séduites par cette coiffure devenue légendaire. Autre fait marquant (et non des moindres), Chris Waddle himself est revenu à ses premières amours capillaires… au printemps dernier. Pendant le confinement, faute de coiffeur, l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille a retrouvé sa coupe légendaire pour le plus grand bonheur de ses supporters.