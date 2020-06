Envie de changer de tête cet été? Inspirez-vous des stars de la mode

On passe au blond !

Avant même de réfléchir à la longueur qui vous conviendra le mieux cet été, prenez rendez-vous pour une coloration. Car aussi difficile que ce soit pour toutes les brunettes de la planète, le blond sera la couleur phare de la saison ! Doré, cendré, californien… Il y en a pour tous les goûts… ou presque puisque le blond platine ne sera pas de la partie.

On essaie de miser sur une coloration la plus naturelle possible comme l’ont fait Emily Ratajkowski, Millie Bobby Brown, ou encore Kylie Jenner. Oui, elles ont récemment toutes sauté le pas et changé radicalement de look pour afficher des chevelures blondes, longues ou courtes, qui ont le plus souvent séduit les internautes. Alors on se lance, on file chez son coiffeur, et on ose !