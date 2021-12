Entre originalité, nostalgie et rétro, découvrez les grandes tendances de 2022 par Pinterest

Quelles seront les tendances en 2022 ? Alors que la fin de l'année approche à grands pas, Pinterest s'est intéressé aux prochaines tendances à venir. Déco, mode, beauté, voyage ou encore cuisine... Après une année encore rythmée par des confinements, des mesures restrictives et une actualité souvent morose, les internautes sont en quête d'originalité et de couleur et n'hésitent pas à bousculer les codes.

Fort de ses 400 millions d'utilisateurs dans le monde, Pinterest a pu déceler, grâce à leurs recherches, 175 tendances émergentes qui pourraient bien marquer l'année 2022.

"Cette année, notre rapport Pinterest Predicts est plus complet que jamais. Nous avons identifié plus de 175 tendances différentes qui selon nous, émergeront en 2022. Nous avons aussi collaboré avec des créateurs du monde entier pour donner vie à ces idées et inciter les utilisateurs à les essayer. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle recette audacieuse ou d'idées pour booster votre style, il y a une tendance pour tout le monde dans le rapport de cette année", a déclaré Larkin Brown, Head of Core Research chez Pinterest.