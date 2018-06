Du gothique au naturel : le make-up des défilés croisière 2019

Du regard gothique à la flamme dessinée sur le visage, il y en avait pour tous les goûts aux principaux défilés croisière 2019 présentés ce printemps.

Chanel

À Paris au mois de mai, le maquillage du défilé croisière de Chanel s'articulait autour d'un regard bleu richement pigmenté. À la fois glamour et enjouée, la teinte est appliquée sous la forme d'un trait d'eyeliner audacieux et félin, associé à un teint frais et à une bouche nude.

Dior

Le maquilleur Peter Philips a élaboré un look naturel pour le défilé croisière Dior de Chantilly. Les sourcils marqués et le teint sans défaut étaient au cœur d'un look féminisé par une touche de highlighter et un fard à paupière aux tonalités chaudes.

Gucci

À Arles, Gucci a opté pour un symbolisme des plus ésotériques, associé à une esthétique romantique et gothique. Les cils volumineux et l'eyeliner exagérément étiré noircissaient le regard, tandis que les chevelures très bouclées rappelaient les coiffures antiques.

Prada

Pour son défilé "New York Resort", Prada a opté pour un make-up léger et naturel, réveillé par un fard métallisé. L'effet chevelure mouillée s'accorde avec cette approche minimaliste.

Louis Vuitton

Teint mat, regard légèrement souligné, chevelure délicatement ondulée : le style est simple et décontracté au défilé Louis Vuitton. La maquilleuse Pat McGrath a toutefois créé quelques looks d'exception, notamment en dessinant des roses enflammées sur le front de certains mannequins.