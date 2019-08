Des tattoos pour habiller vos poignets

Les tatouages ne sont plus une marque de rébellion.

Tous les pans de la société les acceptent et il n’y a plus besoin de cacher notre tattoo pour passer un entretien. Un accessoire de mode ou un moyen d’expression, quoi qu’il en soit, on les adore et on ne peut plus s’en passer.

Voici des petites idées pour un tatouage sur les poignets ! Et pour ceux qui n'oseraient pas passer le pas, il y a de plus en plus de tatouages semi-permanents (ou semi-éphémères, ça dépend comment on le voit) qui fleurissent sur la toile.