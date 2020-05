Des ongles multicolores pour aborder l'été avec peps et optimisme

Si personne ne sait encore s'il pourra ou non partir en vacances cet été, rien ne doit nous empêcher de mettre de la couleur et du peps dans notre quotidien et notre garde-robe. Cela peut aussi passer par la manucure qui devrait, au regard des tendances observées chez les plus grands nail artists et influenceuses, être plus vitaminée que jamais cet été.

Première inspiration en vue : les ongles multicolores. De quoi retrouver le moral après un printemps particulièrement difficile !