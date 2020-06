Des nail arts créatifs en soutien au mouvement Black Lives Matter

Plus

La mort de George Floyd au cours d'une interpellation à Minneapolis a suscité l'indignation aux Etats-Unis, et même au-delà des frontières du pays. Si certains affichent leur engagement envers le mouvement Black Lives Matter, l'un des symboles de la lutte antiraciste, en manifestant ou en multipliant les publications sur les réseaux sociaux, d'autres ont choisi la voie créative du nail art, comme en témoignent les nombreuses manucures apparues ces derniers jours sur la toile. Tour d'horizon !

Sophia Kinaya Haug (@beautybykinaya) La nail artist a affiché son indignation après la mort de George Floyd et montré son engagement envers Black Lives Matter à travers un nail art très significatif mettant en lumière plusieurs des symboles de la lutte antiraciste. On peut découvrir les lettres "BLM", bien sûr, mais également le poing levé symbolisant la révolte actuelle ou encore une arme barrée d'un trait rouge. Un nail art que l'artiste a initialement réalisé en juillet dernier et qu'elle a reposté il y a 4 jours après la mort de George Floyd. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophia Kinaya Haug (@beautybykinaya) le 29 Mai 2020 à 11 :00 PDT

Petique B Nails (@petique_b) Si elle semble débuter ce compte Instagram dédié au nail art, Petique B Nails n'en demeure pas moins créative, technique et engagée. En témoigne l'une de ses dernières publications, où elle met en lumière un nail art aux couleurs du mouvement Black Lives Matter avec les lettres "BLM". Apparaît aussi la phrase "I Can't Breathe" tristement rendue célèbre en 2014 après la mort d'Eric Garner suite à son interpellation par plusieurs policiers new-yorkais et également prononcée par George Floyd plusieurs minutes avant sa mort le 25 mai dernier. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Petique B Nails (@petique_b) le 31 Mai 2020 à 12 :27 PDT