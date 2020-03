Des cheveux blancs... Et alors ? Prenons exemple sur ces personnalités qui assument !

Plus

Comme grand nombre de magasins et services non indispensables, les coiffeurs ont fermé leurs portes. Cela peut prêter à sourire au regard de la situation tragique mais nombreux sont les hommes et les femmes à redouter les cheveux blancs qui pointeront inévitablement le bout de leur racine dès la troisième semaine de confinement. Et si le moment était venu d'assumer cette nouvelle chevelure qui fait la signature, voire le charisme, de nos personnalités préférées ? Tour d'horizon de celles qui pourraient vous inspirer et vous aider à accepter cette nouvelle "coloration", future tendance de l'été ?

Helen Mirren Si les actrices multiplient les colorations tout au long de leur carrière pour se glisser dans la peau de leur personnage, certaines assument pleinement à la ville leur chevelure blanche. C'est le cas de l'actrice oscarisée Helen Mirren, véritable icône, qui n'hésite plus à apparaître au naturel sur tapis rouge ou lors de ses défilés pour L'Oréal Paris.

Tatiana de Rosnay Cela fait déjà plusieurs années que la célèbre écrivaine française a choisi d'assumer ses cheveux blancs, qui font partie intégrante de sa beauté et de sa personnalité. Sa chevelure a d'abord été parsemée de cheveux blancs, avant de devenir uniforme et de sublimer l'auteure de l'ouvrage "Elle s'appelait Sarah".

Isabel Marant Des cheveux blancs dans la mode, impossible ? Et bien si ! La créatrice Isabel Marant fait également partie des femmes qui ne courent pas chez le coiffeur dès l'apparition d'un cheveu blanc, et on adore ! Une fois encore, cela fait partie de son style ! Impossible de la voir autrement en coulisses, avec ses cheveux remontés en un chignon faussement négligé.

Sarah Harris La célèbre journaliste mode du Vogue UK a choisi de faire de ses cheveux blancs sa signature, et elle en joue pour notre plus grand plaisir. Sarah Harris se distingue d'ailleurs par une longue et sublime chevelure,. Elle a récemment expliqué sur Instagram avoir eu des cheveux gris dès l'âge de 16 ans, sans jamais les colorer. Une véritable inspiration pour celles qui ont du mal à assumer ce changement.

Sophie Fontanel La journaliste française fait partie des personnalités qui assument haut et fort leurs cheveux blancs. Elle a même traité ce sujet tabou dans un livre, "Une apparition" (Editions Robert Laffont), dans lequel elle déclare : "Et enfin, à cinquante-trois ans, j'ai entrepris d'apparaître". Un ouvrage profond qui donne envie d'arrêter immédiatement les teintures.