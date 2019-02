De Kendall Jenner à David Beckham, tout le monde craque pour les paupières vertes

Le vert semble s'imposer comme la couleur tendance du moment, du moins sur les paupières des fashionistas et même d'un ancien footballeur.

L'ombre à paupières verte a été vue à plusieurs reprises ces derniers mois sur les podiums. En septembre dernier, la collection milanaise printemps/été 2019 Byblos a fait la part belle à la fête avec des mises en beauté qui incorporaient du fard à paupières vert et des lèvres brillantes. Cette semaine, lors de son défilé haute couture parisien, Jean Paul Gaultier a aussi recouru à cette couleur pour souligner le regard de certains de ses mannequins, qui arboraient par ailleurs des tenues émeraudes pour un effet ton sur ton saisissant.

Cette tendance a tout naturellement été reprise par Hollywood. Les pionnières de ce look ne sont autres que la comédienne Lucy Hale, qui affichait lors des derniers Teen Choice Awards en août un magnifique regard émeraude, alors que Chloe Grace Moretz a opté pour une teinte plus estompée à l'automne dernier, sur le tapis rouge de la Mostra de Venise. Mais le vert est revenu en force avec la nouvelle année: Camilla Belle arborait des paupières vertes aux Golden Globes alors que le mannequin Karlie Kloss avait choisi une teinte couleur vert végétal lors d'un récent shooting. On se souvient que la reine des réseaux sociaux Kendall Jenner a souhaité la bonne année à ses followers habillée d'un top vert fluo assorti à son regard tout aussi acidulé.





Mais l'exemple le plus insolite de cette tendance va à l'ancien footballeur David Beckham, qui a fait grand bruit en couverture du magazine Love en arborant un épais trait couleur menthe sur l’œil, prouvant que même les hommes pouvaient succomber aux sirènes de la couleur de l'espoir.