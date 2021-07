Crème, gommage, démaquillant : le riz s'invite désormais au rayon cosmétique

Vous vous en doutez, le riz n'a rien d'innovant. La poudre est même utilisée depuis des siècles dans certaines cultures, en Asie notamment, pour magnifier les cheveux et la peau des femmes. Ces dernières utilisent l'eau de riz - on parle même de l'eau de cuisson du riz - pour profiter des vitamines et minéraux qu'elle contient. Il faut dire que le riz possède une foule de vertus.

L'un des avantages du riz est qu'il peut se présenter sous différentes formes, chacune adaptée à un type de peau. Il répond aux besoins des peaux mixtes à grasses comme des peaux sèches, des peaux sensibles et des peaux matures. Cela fait du monde !

Mais ce sont sans doute les peaux qui brillent qui apprécieront le plus la poudre de riz pour son fort pouvoir absorbant et donc matifiant.

Grâce à ces bienfaits, il se retrouve aussi bien dans des crèmes, des laits, ou des masques, que dans certains produits de maquillage comme les poudres matifiantes, les ombres à paupières et même certains blushes.

Mais si vous souhaitez lutter contre le vieillissement cutané et le manque de fermeté, il faudra se tourner vers l'eau de riz, bourrée d'antioxydants. Elle permettrait ainsi de combattre les signes de l'âge, d'atténuer les rides et ridules et d'avoir une peau plus lisse et plus ferme. Et si la poudre de riz a un fort pouvoir matifiant, l'eau permet également de nourrir les peaux sèches et de les hydrater en profondeur.