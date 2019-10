Cosmétiques: cap sur le vert et la personnalisation.

Des cosmétiques personnalisés et se voulant respectueux de l'environnement, depuis les matières premières jusqu'aux emballages: au salon de l'innovation Cosmetic 360, qui se tient à Paris, l'avenir passe par le vert et le sur-mesure.

Acheter la même crème hydratante que des millions d'autres personnes sera-t-il bientôt ringard? S'appuyant sur les nouvelles technologies, les jeunes pousses du secteur s'engouffrent dans la mode des produits faits quasiment sur mesure, cherchant à se tailler une part d'un gâteau appétissant.

Le marché mondial de la parfumerie cosmétique devrait en effet atteindre 716 milliards de dollars (environ 647 milliards d'euros) en 2025, selon une étude citée par Cosmetic 360, et enregistrer un taux de croissance annuel moyen de près de 6% sur cette période.

"Il est clair que l'individualisation, le 'do it yourself' sont des thèmes ultra forts chez les clients et du coup également chez les start-up et les PME", explique Marc-Antoine Jamet, organisateur du salon.