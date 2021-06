Copper hair, carré court, frange : quelle(s) coiffure(s) adopterez-vous cet été ?

Le roux cuivré et la frange, tendances phares de l'été. © Ada Summer

Plus

Si on délaissait le blond californien pour un "copper hair" cet été ? C'est la coloration du moment. Le carré court et la frange s'imposent également comme les coupes et/ou coiffures de cette saison, placée sous le signe de toutes les audaces. Après une année blanche - et pour le moins morose -, quoi de mieux que changer de tête pour ouvrir un nouveau chapitre plus optimiste et festif ?

Passez au roux cuivré !

4 images Le cuivré s'adapte à tous les cheveux et à toutes les coupes. © Plume Creative

Des millions de mentions et de vues sur Instagram et TikTok, respectivement, montrent à quel point le "copper hair" ("cheveux cuivrés") remporte tous les suffrages en matière de coloration capillaire. C'est clairement "LA" tendance du moment et par la même occasion, une belle revanche pour les rousses. Car le roux, plutôt foncé, est bel et bien la base de cette coloration qui fait fureur aux quatre coins du globe et qui se caractérise par des reflets cuivrés induits par un balayage. Si l'été est généralement la saison du blond, toutes déclinaisons et balayages confondus, cette année sera donc placée sous le signe d'un roux-cuivré ultra lumineux et flamboyant, qui mettra votre teint juste hâlé en valeur. L'avantage : c'est une coloration qui convient à toutes les coiffures et surtout à toutes les couleurs de cheveux, avec un rendu plus ou moins clair selon votre base.

L'inconvénient : la coloration nécessite un entretien en bonne et due forme avec des produits adaptés, et une routine consciencieuse.

Le carré dans tous ses états

4 images Le carré court avec frange. © Image Source

French bob, wavy bob, sharp bob, mid bob, paper-cut bob, boys band bob ou encore boyfriend bob… Impossible de passer une semaine sur les réseaux sociaux sans avoir affaire au bob, comprendre l'incontournable carré, qui se décline sous toutes ses formes depuis plusieurs mois et ce, malgré la pandémie et ses confinements successifs. Le boyfriend bob, au style androgyne, et davantage encore le boys band bob, version rétro (pensez à Victoria Beckham ou Nick Carter dans les années 90), ont tout particulièrement la cote en ce moment, tout comme le mid bob, un poil plus long, qui compte toujours une foule d'adeptes. Paradoxalement, le wavy, pourtant indissociable de la saison estivale et ce, peu importe la longueur, ne fait pas partie des coiffures tendances de l'été. L'avantage : place à la légèreté et au changement, surtout si vous avez les cheveux longs. Mais on aime surtout le gain de temps, le matin, dans la salle de bain.

L'inconvénient : il n'y en a pas vraiment, si ce n'est qu'il est préférable d'être sûr de son choix pour ne pas le regretter pendant des mois.

Le retour de la frange

4 images Le retour de la frange. © 4FR