Confinement : ces icônes de mode qui n'hésitent plus à se dévoiler au naturel

En confinement depuis plusieurs jours ou semaines, selon l'endroit où elles vivent, les stars de la mode abandonnent progressivement make-up, cheveux parfaitement lissés ou tenues sophistiquées, se dévoilant au naturel, pour la première fois pour certaines. Et on adore ! Car on apprécie de les voir enfin telles qu'elles sont vraiment et on se demande même pourquoi elles ont attendu aussi longtemps. Tour d'horizon des mannequins et icônes de mode qui ont décidé de se révéler au naturel.

Bella Hadid La star des podiums profite du confinement pour s'offrir une bonne dose de vitamine D, s'adonnant dans son jardin à une séance de bronzage. Pour ce faire, la belle a opté pour un look ultra naturel et on valide. En bikini blanc, la jeune femme s'affiche sans make-up, les cheveux mouillés et sans lunettes de soleil, pour notre plus grand plaisir. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bella ???? (@bellahadid) le 29 Mars 2020 à 6 :16 PDT

Ariana Grande On la connait avec un make-up travaillé et surtout avec les cheveux parfaitement lissés, souvent relevés en une queue de cheval haute et longue, sa signature... Mais en plein confinement, la chanteuse américaine a elle aussi décidé de se mettre en avant au naturel. Résultat, on découvre ses cheveux ondulés, presque en bataille, qui lui vont à merveille. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 27 Mars 2020 à 5 :36 PDT

Joséphine Le Tutour Si on a plus l'habitude de voir la top française sans make-up, son compte Instagram reste essentiellement consacré à ses shootings photo et ses défilés. Résultat, on avait en tête des tenues glamour, chic et sophistiquées et des mises en beauté appuyées. Belle surprise donc de découvrir la jeune femme en jogging, les cheveux relevés négligemment et sans aucune touche de maquillage. Et on se rappelle pourquoi elle est devenue l'un des mannequins français les plus renommés dans le monde. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Josephine Le Tutour (@josephine_letutour) le 30 Mars 2020 à 8 :03 PDT

Alessandra Ambrosio En famille depuis le début du confinement, la top brésilienne profite de ses proches à travers de nombreuses activités qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Sur sa dernière publication, elle met en avant plusieurs selfies pris dans son jardin alors qu'elle cultive son bronzage. Comme ses homologues, la star des podiums fait le choix du "no make-up", portant simplement un chapeau de paille avec son maillot de bain. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 29 Mars 2020 à 6 :56 PDT