Cheveux naturels, plaqués, touches fluo : les coiffures phares de la rentrée

Envie de changer de tête ? C’est (toujours) le moment ! À près de trois semaines de la rentrée, l’heure est aux nouvelles tendances capillaires avec des coiffures tour à tour audacieuses, sages ou décontractées pour plaire au plus grand nombre. Des longueurs naturelles aux colorations fluo, on vous dit tout sur les coiffures qui façonneront votre look cet automne.

On plaque tout Plus sophistiqués, parfois un brin rock, les cheveux plaqués auront la cote la saison prochaine. Sur cheveux courts ou longs, noués en queue-de-cheval, en chignon, détachés, peu importe, l'important est de dévoiler les oreilles et le front avec des cheveux parfaitement plaqués sur la tête. Une coiffure qui dégage l'ensemble du visage et sublime le regard… Essentiel à l'heure du coronavirus et du port du masque obligatoire. Pour un rendu encore plus sophistiqué, avec une touche très powerful, on mise sur l'effet wet avec des soins qui permettront, en prime, un maintien optimal de la coiffure.

Toujours plus longs Un seul mot d'ordre pour la rentrée : longueur ! Si le carré était à l'honneur l'an dernier, cet automne sera placé sous le signe de la longueur (au moins jusqu'au milieu du dos), comme on a pu le voir sur les podiums des derniers défilés à New York, Londres, Milan ou Paris. On privilégie le naturel, sans dégradé et on jongle entre des cheveux lisses et ondulés pour varier les looks tout au long de la saison. Des coiffures qui nécessitent un entretien minutieux de sa chevelure. Alors on n'hésite pas à couper les pointes régulièrement et à recourir à des soins capillaires adaptés.

On ose le fluo La Fashion Week de New York a donné le ton en février dernier : le fluo s'invitera dans votre chevelure dès l'automne prochain. Plus propice à l'été, la tendance perdurera lors de cette rentrée placée sous le signe de l'audace et de l'extravagance. Jaune, bleu, vert, orange ou rose, il y en a pour tous les goûts, avec la possibilité de colorer toute sa chevelure ou, pour les plus discrètes, de miser sur quelques mèches en jouant sur les contrastes. Ces teintes vives doperont votre look hivernal et apporteront une dose essentielle de fraîcheur et d'optimisme.