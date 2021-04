La panique des femmes privées de coiffeur !

Les cheveux gris, un désir profond d'authenticité malgré les diktats persistants de la société. - © Flashpop - Getty Images

Si les cheveux gris ont toujours fait couler beaucoup d'encre - et pas forcément pour les bonnes raisons -, la donne pourrait changer avec la pandémie de Covid-19. On se souvient en mars 2020, avec le premier confinement, la panique qu'a engendrée la fermeture des salons de coiffure. Les réseaux sociaux en ont été témoins… Plus encore que les coupes de cheveux, c'est la peur de voir sa chevelure clairsemée de cheveux blancs ou gris qui a pris le dessus, parfois plus que de se retrouver sans farine, eau, ou papier toilette.

Difficile d'imaginer qu'en de telles circonstances, une simple couleur de cheveux puisse engendrer une telle appréhension. Cela pourrait pourtant être révélateur d'une société qui ne cesse de faire l'apologie de la jeunesse. La vieillesse, surtout pour une femme, est mal perçue dans les sociétés occidentales, comme le révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université d'Exeter au Royaume-Uni.

"Nous sommes tous contraints par les normes et les attentes de la société en matière d'apparence mais les attentes sont plus rigoureuses pour les femmes, en particulier les femmes plus âgées", explique Vanessa Cecil de l'université d'Exeter, principale auteure de l'étude.