Ces stars qui affichent des lèvres nude sur le tapis rouge

Alors que Rihanna et Lupita Nyong'o n'hésitent pas à arborer des lipsticks bleus, dorés ou verts, la tendance inverse veut qu'un grand nombre de célébrités affichent des lèvres naturelles, même sur le tapis rouge, en voici quelques unes.

A associer à un regard charbonneux

Un beau regard "smoky" peut tout à fait aller avec des lèvres naturelles, comme l'a montré Kristen Stewart cette année au Festival de Cannes. Kerry Washington a aussi montré l'effet saisissant d'une alliance d’œil très appuyé à des lèvres minimalistes lors de la cérémonie des Tony Awards, il y a quelques jours.

Ton sur ton

Il existe plusieurs manières de magnifier les lèvres nude. Kim Kardashian en a fait sa signature sur le tapis rouge avec des paupières tantôt dorées tantôt taupe pour un résultat moderne. C'est une approche aussi adoptée par Zendaya, vue sur le tapis rouge des MTV Movie & TV Awards ce week-end, avec des lèvres qui rappelaient son teint et son ombre à paupières dorée.

Du gloss

Un bon gloss permet de donner du relief à son sourire nude. On peut s'inspirer de Gigi Hadid et de son look adopté au gala du MET, pour lequel elle avait associé un lipstick nude brillant à une ombre à paupières tout aussi lumineuse. Jennifer Lopez avait aussi choisi le gloss lors de la même soirée.