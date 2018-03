Ces célébrités qui ont adopté l'eyeliner blanc

L'eyeliner noir a beau rester un incontournable des trousses de maquillage, une nouvelle tendance cosmétique semble s'imposer dans un registre opposé.

L'eyeliner laiteux a été repéré lors des défilés printemps/été 2018 dès l'automne dernier, avec notamment la présentation signée de la créatrice Snow Xue Gao avec des mannequins aux regards largement soulignés de blanc avec un point de la même couleur sous l'oeil pour encore plus de graphisme. Lors des défilés haute couture du printemps 2018 en janvier, Dior a utilisé des traits blancs associés à du crayon noir pour livrer des maxi-regards aux accents pop.

Certaines stars, à la pointe des dernières tendances, ont rapidement adopté ce ton virginal. Par exemple, lors de l'avant-première britannique de "Moi, Tonya" en février, l'actrice australienne Margot Robbie arborait un large trait d'eyeliner opaque sur sa paupière supérieure, réalisé avec l'aide de la maquilleuse star Pati Dubroff. Elle l'a associé à un teint mate, des lèvres nude et du mascara noir pour un regard contrasté, un look élégant et moderne.



Willow Smith a livré une version très personnelle de cette tendance en janvier dernier en appliquant le blanc sous l'oeil pour un regard très futuriste, associé à des lèvres roses girly. Ses dread-locks nonchalamment attachées ajoutaient un côté espiègle à son look.

Rihanna a naturellement devancé la tendance lorsqu'elle arborait ce regard de chat blanc en fin d'année dernière. La star a posté sur Instagram ce regard félin parfaitement exécuté assorti à sa tenue immaculée.