" Brow lamination " : une nouvelle tendance pour des sourcils bien fournis

La mode des sourcils est passée des traits d’eye-liner aux sourcils hyper fournis. Chaque époque convient à certains types de sourcils mais si vous faites partie de sourcils fins et peu fournis, vous n’êtes probablement pas des plus joyeuses depuis quelques années (sauf si vous vous en fichez et c'est très bien aussi).

Pas de soucis, il y a toujours une solution. Si le make-up est la manière la plus simple de donner l’impression d’avoir des sourcils épais, en voici une nouvelle : le "brow lamination" ou rehaussement de sourcils.

Vous n’en avez peut-être pas encore entendu parler mais cette technique nous vient de Russie et commence à faire son petit bonhomme de chemin dans les salons de beauté. Parce que oui, malheureusement, on ne peut pas se faire un "brow lamination" dans son canapé en regardant auvio.

Cette technique de rehaussement et de coloration des sourcils s’effectue en salon d’esthétique. Le but est de dompter les poils et de les faire pousser dans un sens précis afin d’atteindre une homogénéisation de la pousse et ainsi, du sourcil.

Au salon, un expert analysera vos poils et leur manière de pousser et les brossera afin qu’ils épousent la forme de votre visage. Il appliquera ensuite un produit pour les fixer et un film plastique pour les envelopper. On épilera les poils qui dépassent et on obtiendra une belle ligne droite !

Vous trouverez des instituts et salons spécialisés qui en proposent en Belgique.