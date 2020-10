Bientôt du paprika partout dans nos vies : des chips aux cosmétiques !

On le retrouvera dans des produits aussi insoupçonnés que nos crèmes de jour et nos médicaments.

Nos vies vont devenir plus épicées. A l'horizon 2026, le marché du paprika est appelé à exploser de 5,8%, selon un cabinet américain, qui prévoit un engouement mondial pour cet ingrédient légèrement piquant.

Aliment, médicament mais aussi produit de beauté

On connaissait quelques-unes des vertus médicinales du paprika, comme son pouvoir de déboucher les sinus ou de décaper les pores de la peau. Mais il a semble-t-il bien d'autres qualités : anti-oxydant, anti-inflammatoire et même anti-dépresseur...

Les industriels sont bien décidés à ne plus les oublier pour une flopée de nouvelles innovations cosmétiques qu'ils ont prévu de développer, rapporte une étude de marché publiée par Research & Markets.

La demande en paprika va fortement progresser, d'autant que récemment, on a aussi découvert les vertus anti-bactériennes et anti-fongiques de l'ingrédient.

Sur le plan alimentaire, de plus en plus de consommateurs attendent de se nourrir à l'aide d'aliments au goût relevé, ce qui favorisera aussi le marché du paprika. Rien qu'en 2019, ce dernier a gonflé de 458,1 millions de dollars. On utilisera aussi le paprika pour colorer de façon naturelle tout nouveau produit alimentaire.