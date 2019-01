Best of 2018: les plus beaux make-ups de tapis rouge

Jennifer Lawrence arborait aux Oscars une coupe déstructurée aux ondulations dorées par le soleil. Un trait d'eyeliner exagéré et une bouche rouge finalisaient à merveille le look.

Cardi B

Le look choisi par la rappeuse Cardi B aux American Music Awards se composait notamment d'un inoubliable chapeau fleuri, associé à une bouche rouge parfaite et à un trait d'eyeliner allongé, impeccablement tracé, pour un résultat encore plus spectaculaire.