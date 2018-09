Beauté: la Fashion Week de Londres a laissé parler son côté rebelle

La présentation printemps-été 2019 de la grande dame du punk britannique Vivienne Westwood n'a déçu personne. Quelques coupes de cheveux rouges associées à des sourcils teints d'une couleur identique ont côtoyé des franges ultra-longues et des crânes rasés .

Gareth Pugh est célèbre pour ses inspirations gothiques mais le créateur opte pour une touche punk au printemps 2019. Le créateur a fait le choix de coiffures hérissées et de masques en bas résille.

Eudon Choi

Des franges effilées, des chignons flous et des rangs de boucles d'oreilles variées composent un look faussement négligé chez Eudon Choi. Un choix atypique souligné par un maquillage naturel et frais.