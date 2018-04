Beauté des ongles : quelques idées pour les festivals de l'été

L'ouverture de la saison des festivals n'est plus très loin avec Coachella qui ouvre tout bientôt. Une manucure colorée peut parfaitement faire écho à l'ambiance ensoleillée et musicale d'un festival d'été.

Palmito

Quoi de plus californien qu'un motif palmier pastel ? La spécialiste @_nailsbyjessie du très chic salon Olive and June de Beverly Hills choisit une palette de rose et de vert. Pour rester tendance, on ne placera le motif que sur quelques ongles.