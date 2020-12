2021 : quand la beauté revient (vraiment) à l'essentiel.

La pandémie, à travers le confinement et les gestes barrières, a complètement chamboulé notre routine et notre conception même de la beauté. Exit le glow, les mèches fluo et le rouge à lèvres... L'année 2021 sera (enfin) celle du naturel et de l'authenticité. Le naturel revient au galop. Cette expression n'aura jamais été aussi pertinente qu'en cette année 2020, où le make-up s'est estompé au profit d'une mise en beauté minimaliste. Adieu fond de teint, rouge à lèvres et autre highlighter : le confinement nous a permis à toutes de laisser respirer notre peau et d'en prendre soin à coups de rituels cocooning. Et nous y avons pris goût, à tel point qu'il n'est pas question de faire marche arrière. Si 2020 a sonné le retour du naturel, 2021 nous permettra désormais de l'assumer.

Mèches fluo vs cheveux blancs Des mèches jaunes, bleues, roses ou orange fluo. C'est la tendance à laquelle on s'attendait cette année en matière de coiffure, vue et revue sur les podiums des quatre capitales de la mode et déjà adoptée par de nombreux mannequins et influenceuses. Mais la pandémie a radicalement changé la donne. Dès l'annonce de la fermeture des salons de coiffure en mars dernier, la panique n'est pas venue d'une pénurie de coloration fluo mais plus simplement de l'impossibilité de cacher le manteau blanc qui allait inévitablement recouvrir le sommet de notre crâne. Les internautes ont multiplié les recherches de conseils capillaires. En témoigne le dernier bilan de Google, qui fait état de requêtes telles que "Comment couper les cheveux des hommes à la maison ?" et "Comment colorer ses cheveux à la maison ?" outre-Atlantique. Tutoriels, visio, rendez-vous téléphoniques, les coiffeurs se sont démenés pour permettre au plus grand nombre de recourir à la coloration à domicile mais les femmes ont finalement décidé d'assumer leurs cheveux blancs. Comme Helen Mirren, Isabel Marant ou Sophie Fontanel, nombreuses sont celles qui ont choisi de ne pas retourner chez le coiffeur à l'heure du déconfinement, transformant ce que l'imaginaire collectif considère comme un "défaut" en atout charme incontestable. Timidement amorcée depuis plusieurs saisons, cette tendance, qui s'inscrit parfaitement dans le mouvement "body positive", est bel et bien faite pour durer. Alors, on montre ses racines, voire on les exhibe, pour faire plier tous les diktats en 2021.

Glow vs minimalisme Le maquillage est le segment qui a le plus souffert du Covid-19. Alors que le rouge à lèvres faisait encore l'unanimité au premier semestre 2019 avec des ventes en hausse de 9% en circuit sélectif, d'après The NPD Group, les femmes se sont complètement détournées de cet accessoire cosmétique en 2020. Un sondage réalisé par My Little Box en juin dernier révélait même que 70% d'entre elles avaient mis un terme à ce geste beauté à cause du masque. Un coup dur pour les marques, qui avaient tout misé sur des teintes foncées et vives, du rose framboise au prune en passant par des bruns, et des textures mates cette année. Un flop total que personne n'avait vu venir et qui devrait rebattre les cartes pour 2021. Le constat est d'ailleurs le même en ce qui concerne le teint, pour lequel 2020 devait sonner l'avènement du glow et qui se veut finalement minimaliste. Fini la superposition des couches de fond de teint, highlighter et poudre, les femmes sont aujourd'hui en quête d'un éclat naturel, préférant soigner leur peau plutôt que d'en dissimuler les imperfections. Masqués par la Covid-19, le teint et la bouche ont été relégués au second plan au profit du regard, qui attire désormais toute l'attention. Alors que 2020 devait porter aux nues les sourcils broussailleux, les femmes ont finalement opté pour une ligne parfaitement dessinée. Une tendance qui n'avait pas été anticipée mais qui est devenue (presque) inévitable avec l'obligation du port du masque dans les lieux publics.