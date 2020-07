Votre routine beauté adopte le format voyage cet été.

On vous propose la meilleure alternative avec les "beauty-to-go", autrement dit vos produits de beauté préférés en format voyage .

Difficile toutefois de ne pas partir avec ses essentiels make-up et ses soins au risque de délaisser sa routine beauté pendant plusieurs semaines.

Si les voyages aériens tendent à se faire plus rares cette année, les vacances d'été sont souvent synonymes de valises pleines à craquer que l'on peine à traîner jusqu'à notre lieu de villégiature.

Le 18-en-1 Savon Liquide Pur Végétal de Dr. Bronner's La marque américaine Dr. Bronner's propose un savon aux usages multiples pour les vacances. Les huit références de ce savon à tout faire, développé à partir d'huiles végétales bio et d'huiles essentielles bio, se déclinent désormais en format de poche. Nettoyant visage, bain de pieds, gel douche, shampoing, savon pour les mains, rasage, et même dentifrice : le 18-en-1 vous sauvera à coup sûr sur votre lieu de villégiature. Amande, lavande, menthe poivrée, rose : à vous de choisir la référence qui vous conviendra le mieux. - Prix : € - Où le trouver : Drbronner.fr

Le kit spécial hydratation de Dr. Jart+ La marque Dr. Jart+ s'adresse aux peaux en manque d'hydratation avec son kit de voyage "Vital Hydra Solution Microbiome Hydrating Duo" qui contient deux essentiels pour une peau nourrie tout au long des vacances. A l'intérieur ? L'Essence Hydratante à Base de Jartbiome et la Crème-Gel Hydratante à base de Jartbiome, en 50 ml et 15 ml respectivement. En vente chez Sephora. - Prix : €€€ - Où le trouver : Sephora.fr

Le Travel Kit de Hawaiian Tropic Les protections solaires occupent généralement une place de choix dans nos valises pour la saison estivale. Mais si vous ne partez que quelques jours, pourquoi s'encombrer de flacons classiques ? La marque Hawaiian Tropic réunit dans une trousse les essentiels en format voyage pour protéger et prendre soin de sa peau pendant les vacances : l'Huile Sèche Protectrice SPF15, le Baume à lèvres SPF30, et la Crème Après-Soleil Silk Hydration Air Soft. Disponible en grandes et moyennes surfaces. - Prix : €€ - Site de la marque : Hawaiiantropic.fr

Le kit Jet Set de Sol de Janeiro Direction le Brésil avec la marque Sol de Janeiro qui propose un kit complet de soins pour le corps. Il contient tout le nécessaire pour hydrater sa peau pendant l'été avec la Crème Brazilian Bum Bum Cream, le Gel Douche Hydratant Brazilian 4 Play Moisturizing, et la Brume Parfumée pour le corps Brazilian Crush. - Prix : €€€ - Où le trouver : Soldejaneiro.com

Pour les cheveux

La Trousse de Voyage Christophe Robin

La marque du célèbre coiffeur Christophe Robin s'enrichit d'une trousse avec tout le nécessaire de voyage pour chouchouter tous les types de cheveux pendant les vacances. On découvre un shampoing, un masque, et un baume régénérants à l'huile de figue de barbarie. Un trio complet de soins capillaires. Disponible en salons et dans les points de vente de la marque.

- Prix : €€€

- Où la trouver : Christopherobin.fr

La Trousse True Soft de Maria Nila

La marque de soins capillaires végans Maria Nila pousse son engagement encore plus loin cet été en renfermant ses essentiels en format voyage dans une trousse conçue à partir de maille recyclée. Plusieurs couleurs correspondant à des soins spécifiques sont disponibles, dont la True Soft en bleu qui abrite un shampoing et un après-shampoing pour cheveux secs en deux formats distincts. Existe également pour cheveux blonds, gris et gris foncés, pour cheveux abîmés, ou pour cheveux fins.

- Prix : €€€

- Où la trouver : Marianila.com

Le Shampoing Doux à l'Hamamélis de Fleurance Nature

La marque de cosmétiques naturels Fleurance Nature s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas envie/besoin de partir en vacances avec tout leur nécessaire coiffure. Ce shampoing en format de 50 ml suffira à fortifier les cheveux et à leur donner de la brillance grâce à la présence d'hamamélis et de protéines de blé.

- Prix : €

- Où le trouver : Fleurancenature.fr

Légende : € = moins de 10 €; €€ = de 10 à 20 €; €€€ = plus de 20 €