Victoria Beckham étend son offre beauté avec un sérum

L'ex-Spice Girl ajoute un nouveau produit à son empire cosmétique en partenariat avec Augustinus Bader.

La star des podiums et de la beauté présente son dernier produit en date, un sérum qui prétend rajeunir les cellules de la peau: Cell Rejuvenating Power Serum.

Ce sérum équilibrerait le microbiome de la peau et renforcerait ses barrières naturelles, laissant la peau "plus forte, plus saine et visiblement transformée". Ce nouveau produit intègre la technologie déposée TFC8 d'Augustinus Bader ainsi que des biopeptides de fleur, de la vitamine E et de l'extrait d'olive.

Victoria Beckham a commencé à commercialiser ses cosmétiques en septembre 2019 et propose des produits pour la peau depuis novembre dernier.