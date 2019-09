Une gamme de soins capillaires pour les cheveux bouclés, frisés et crépus

L’actrice et présentatrice TV, Tracee Ellis Ross, lance Pattern, une marque spécialement conçue pour les cheveux bouclés, frisés et crépus, comme le rapporte WWD. Les produits seront commercialisés en ligne le 9 septembre, avant d’être proposés dans 12.000 boutiques Ulta Beauty deux semaines plus tard.

La première ligne de produits Pattern comportera du shampoing, trois après-shampoings, un masque et deux sérums. Des accessoires, comme une serviette microfibres, des barrettes et une brosse de douche, seront également proposés. Les prix seront situés entre 9$ et 42$.

Une partie des bénéfices sera reversée à des organisations à but non lucratif.

"Mes boucles sont au top de leur forme, c’est-à-dire parfaitement définies, séduisantes et pleines de vie, lorsqu’elles sont correctement hydratées et nourries", explique Tracee Ellis Ross à WWD. "Je crois fermement que tout le monde mérite de se découvrir sous son plus beau jour dans le miroir".

Fille de Diana Ross et connue pour son rôle dans la série "Black-ish", la star faisait miroiter une grande nouveauté via son compte Instagram depuis quelques jours. Ce week-end, elle a déclaré à ses 6,8 millions de followers : "J’ai quelque chose à vous annoncer mais il faudra patienter un peu ~ bon dimanche".

Le secteur de la beauté est pris d’assaut par les célébrités. Lady Gaga et Millie Bobby Brown ont récemment lancé leurs marques respectives, marchant ainsi sur les traces de Rihanna ou encore de Kim Kardashian West.