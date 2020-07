Trois astuces beauté pour passer un été au frais.

Après une première vague de chaleur courant juin, l'Europe se prépare à affronter la période la plus chaude de l'année. Une aubaine pour les vacanciers mais pas pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se rafraîchir à la plage ou à la piscine. Et si on misait sur des cosmétiques qui combinent effet rafraîchissant et vertus pour la peau ? Une solution idéale pour éviter les longues - et pas très écolos - douches froides et pour réduire le temps passé devant le ventilateur. Tour d'horizon.

Les Masques frais pour le visage de Lush Une bonne de dose de vitamines, de nutriments et de minéraux issus d'ingrédients tout juste cueillis... C'est ce que propose Lush avec ces masques qui combinent soin profond et fraîcheur. Il en existe une multitude aux vertus et aux senteurs diverses et variées : Avocado Ice Cream (jus de citron, avocat, yaourt de soja), Catastrophe Cosmetic (myrtilles, calamine), Cupcake (boue rhassoul, poudre de cacao, menthe fraîche) ou encore Prince of Darkness (charbon, sel marin, huile essentielle de lavande). Une astuce beauté fraîche et gourmande à conserver au réfrigérateur et à découvrir en ligne ou en boutique.

> Prix : €

> Où les trouver : Lush.com

La Brume Water Science Skin Refreshing par Laneige Connue pour ses produits ludiques aux vertus hydratantes, souvent multitâches, la marque Laneige propose une brume pour rafraîchir et nourrir tous les types de peau, même les plus sensibles, pendant les périodes de forte chaleur. Formulée à partir d'extrait de feuilles de cyprès, la brume garantit hydratation, éclat et fraîcheur et peut être utilisée sur le maquillage ou en base. Disponible en exclusivité chez Sephora.

> Prix : €

> Où la trouver : Sephora.fr