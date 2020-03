Tendances beauté du printemps : les femmes de légende inspirent les marques

Hard Candy a lancé ce mois-ci une collection complète sur le thème de Marilyn Monroe . Les produits de maquillage et de soin, disponibles exclusivement chez Walmart, se composent d'essentiels tels qu'un tonique, un sérum visage et une poudre de finition, mais aussi de produits glamours tels qu'une huile scintillante, une poudre corporelle et une encre à lèvres. Le packaging Art Déco fleuri adopte un style rétro .

Salt-N-Pepa

Le légendaire duo de hip hop Salt-N-Pepa fait équipe avec Milani Cosmetics. Deux palettes de 12 fards "Hot, Kool & Vicious" et "Very Necessary Eyeshadow Palette⁣" et deux kits rouge et nude contenant un bâton mat et un crayon à lèvres raviront les nostalgiques des années 90.