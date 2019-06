Soins du visage : des sérums fruités pour l'été

Cet été, les sérums pour le visage se font tropicaux. Voici une sélection de quelques produits phare.

Ananas La marque coréenne Glow Recipe vient de dévoiler son "Pineapple-C Bright Serum" à la formule riche en fruits, avec 22% de jus d'ananas pour illuminer et exfolier la peau. Ce sérum contient aussi de la camomille, de l'aloe vera et de la vitamine E pour apaiser le teint.

www.glowrecipe.com

Fraise La vitamine C dérivée de la fraise est au cœur du nouveau sérum "Strawberry-C Brightening" de Volition Beauty. La marque promet hydratation et lumière mais aussi une réduction des rougeurs, des rides et des ridules. Des extraits de prune de Kakadu australienne ajoute un effet peau de pêche alors que l'eau de concombre hydrate et apaise le visage.

https://volitionbeauty.com

Mini-kiwi Le sérum "Daily Vitamin C" d'Omorovicza contient du kiwaï (mini-kiwi d'extrême orient) naturellement riche en vitamine C, qui aide à protéger la peau du stress et du photo-vieillissement. Du phosphate d'ascorbate de sodium permet aussi de préserver la peau des attaques extérieures alors que l'acide hyaluronique offre une bonne hydratation.

www.omorovicza.com

Pomme Le sérum "Youth Or Dare" de Tarte renferme deux types différents de vitamine C pour offrir un effet bonne mine et rebondi à la peau, mais aussi des extraits de pomme et de l'acide hyaluronique pour magnifier le teint.

https://tartecosmetics.com